Capitulatie Japan wordt herdacht in Rotterdam

Mieke Engelberts (1934) is nog maar een kind als de Japanners Nederlands Indië bezetten. Haar leven verandert radicaal. Van een zorgeloze jeugd naar gevangenschap. Met haar moeder, zusje en broertje komt ze in een jappenkamp terecht.

In 2010 is Engelberts de initiatiefnemer van de herdenking van de capitulatie van Japan in Rotterdam. Bij de vlaggenparade aan de Boompjes wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog nu jaarlijks herdacht.

"Ik heb een ijzersterk geheugen", vertelt Mieke Engelberts bij Middag aan de Maas op Radio Rijnmond. "Ik wil ook graag dat de mensen het weten. Mensen hebben lang niet naar ons willen luisteren, we zullen zorgen dat ze naar ons luisteren".

Hechten

Engelberts' moeder is in een jappenkamp overleden. "Dan krijg je de vervelende situatie dat je niet meer weet wat je hechten is, en daar heb ik nog wel eens last van".

De herdenking op 15 augustus is belangrijk voor haar: "Omdat ik de geschiedenis zou willen uitgedragen en omdat mijn moeder daar niet voor niets is gebleven".

Mieke Engelberts is ook werkzaam voor de Stichting Gastdocenten, die heeft als doel om jongeren te vertellen over de gebeurtenissen in voormalig Nederlands Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren erna.

Gehoorzaamheid

Scholieren wil ze meegeven dat het heel wat is om je vrijheid kwijt te raken. "En dat er een militaire gehoorzaamheid ingestampt is".