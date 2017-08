Fans wachten wereldkampioen Dafne Schippers op in Rotterdam

Dafne Schippers op Rotterdam Centraal

Dafne Schippers is maandagmiddag warm onthaald op Rotterdam Centraal Station. De kersverse wereldkampioen op de 200 meter sprint kwam per trein aan uit Londen, waar het WK Atletiek was.

Tientallen fans en cameraploegen stonden haar op te wachten. Nadat de trein kort na 16.00 uur was gearriveerd, stapte Schippers onder luid applaus en gejuich uit. Kinderen in renkleding en met vlaggetjes vormden een erehaag voor de atlete. Schippers reist straks door naar haar woonplaats Utrecht.