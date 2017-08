Coach dames HC Rotterdam: 'Het is aanhaken of afhaken'

Kees Wortmann, de trainer van de vrouwen van HC Rotterdam

De competitiestructuur verandert en dus wil de Hockeyclub Rotterdam met enkele versterkingen voor het damesteam zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste niveau in Nederland. "Het is nu aanhaken of afhaken," stelt trainer Kees Wortmann in gesprek met RTV Rijnmond.

HC Rotterdam heeft haar damesselectie, uitkomend in de Overgangsklasse, versterkt met vier buitenlandse (oud)‐internationals. Met deze versterkingen hoopt Rotterdam zich dit seizoen te kwalificeren voor de nieuwe Promotieklasse die volgend jaar zal worden ingevoerd. "Die klasse komt tussen de huidige Hoofdklasse en Overgangsklasse in. Daar komen, over het algemeen, de wat sterkere teams in te spelen. Wij moeten daar gewoon bij zitten als Hockeyclub Rotterdam zijnde." Versterkingen uit Europa en ver daarbuiten

De versterkingen komen uit Argentinië, Engeland en China. Op initiatief van de Chinese hockeybond kan Rotterdam dit seizoen beschikken over routinier Zhao Yudiao (28) die met China tijdens de Olympische Spelen van Beijing (2008) een zilveren medaille heeft gewonnen. Inmiddels heeft de aanvalster 230 interlands gespeeld. Yudiao komt naar Rotterdam samen met haar jonge teamgenote Gu Bingfeng (23) die de laatste twee jaar 31 interlands heeft gespeeld en die beschikt over zeer goede ‘sleepcorner’. De versterkingen komen uit Argentinië, Engeland en China. Op initiatief van de Chinese hockeybond kan Rotterdam dit seizoen beschikken over routinier Zhao Yudiao (28) die met China tijdens de Olympische Spelen van Beijing (2008) een zilveren medaille heeft gewonnen. Inmiddels heeft de aanvalster 230 interlands gespeeld. Yudiao komt naar Rotterdam samen met haar jonge teamgenote Gu Bingfeng (23) die de laatste twee jaar 31 interlands heeft gespeeld en die beschikt over zeer goede ‘sleepcorner’. De Argentijnse oud‐international Jimena Cédres keert na een succesvol seizoen bij Rotterdam weer terug. Zij heeft er voor gezorgd dat ook Maria Sol Fernandez, met wie zij in de Argentijnse jeugdselecties heeft gespeeld en die inmiddels in Nederland woont en werkt, zich bij Rotterdam aansluit. Rotterdam kan ook beschikken over de diensten van de Engelse Susie Gilbert. Sinds een half jaar maakt Susie geen deel meer uit van de Engelse nationale ploeg, waarvoor ze de afgelopen jaren 99 interlands heeft gespeeld en waarmee ze twee jaar geleden ten koste van Nederland Europees kampioen is geworden. Susie komt naar Rotterdam samen met haar verloofde Nick Catlin, één van de versterkingen van de mannenselectie van Rotterdam. Meer focus op de dames

Volgens trainer Kees Wortmann is er een kleine verschuiving gaande bij HC Rotterdam, waar de laatste jaren de focus vooral lag op het eerste team bij de mannen. "Ik denk dat er een aantal mensen zijn opgestaan bij de club, die nu in zien dat ook de damestak heel belangrijk is voor onze vereniging. En dat er dus meer aandacht voor moet zijn." Volgens trainer Kees Wortmann is er een kleine verschuiving gaande bij HC Rotterdam, waar de laatste jaren de focus vooral lag op het eerste team bij de mannen. "Ik denk dat er een aantal mensen zijn opgestaan bij de club, die nu in zien dat ook de damestak heel belangrijk is voor onze vereniging. En dat er dus meer aandacht voor moet zijn." Eerder deze zomer is ook al keepster Lotte Teunisse aangetrokken en zijn meerdere speelsters uit de jeugdopleiding van Rotterdam aan de damestrainingsgroep toegevoegd. In september begint de nieuwe competitie voor de vrouwen.