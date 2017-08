FC Dordrecht lijkt klaar voor competitiestart

FC Dordrecht denkt klaar te zijn voor de start van de competitie in de Jupiler League. De ploeg van Gérard de Nooijer speelt vrijdag uit bij Fortuna Sittard en op basis van de voorbereiding is het vertrouwen aan de Krommedijk groot.

FC Dordrecht won zaterdag de laatste oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk met 4-2. Volgens aanwinst Denis Mahmudov kan FC Dordrecht met deze selectie in het 'linkerrijtje' spelen. Trainer Gérard de Nooijer is wat voorzichtiger en denkt dat FC Dordrecht in eerste instantie zich moet richten op een positie tussen plek 10 en 14.

Vorig seizoen eindigde FC Dordrecht als voorlaatste in de Jupiler League.