Ruim honderd mensen opgelicht via Marktplaats

Een 33-jarige vrouw is opgepakt nadat meer dan honderd mensen zijn opgelicht via Marktplaats. Zij hielp het brein achter de oplichting door haar bankrekening uit te lenen en geld wit te wassen.

De slachtoffers bestelden via Marktplaats studieboeken, maar die werden vervolgens nooit geleverd.

Aangiften



De politie in Rotterdam kwam de vrouw op het spoor via het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting. Daar kwamen aangiften binnen over de Marktplaats-oplichting.

Zeker 108 mensen zijn sinds 2015 gedupeerd door de oplichtingspraktijken.

Volgens de politie is voor meer dan 4000 euro aangifte gedaan. Voor 6000 die ook op de rekening van de vrouw binnenkwam, deden slachtoffers geen aangifte.

Rechter



De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Ze moeten later voor de rechter verschijnen.