OR Chemours: wij zijn geen crimineel bedrijf

De ondernemingsraad van Chemours is alle negatieve aandacht rondom het Dordtse chemiebedrijf beu. "In de media worden we neergezet als crimineel bedrijf. Dit doet de medewerkers verdriet", schrijft voorzitter Marjon Teuling namens 485 werknemers in een brief.

De brief is gericht aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland, drie commissies van de Tweede Kamer en de burgemeesters van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Het Dordtse bedrijf ligt onder vuur door onder meer de uitstoot van zogeheten GenX-stoffen. Dat zou illegaal gebeuren, kankerverwekkend zijn en het drinkwater in de regio vergiftigen. Aandrang

"Van overheidsinstanties verwachten wij als OR dat zij niet meedoen aan zulke opruiende berichten die geplaatst worden in de media, maar dat men zich baseert op de feiten. Wij werken hier correct en integer", zegt Teuling. Ze zegt de brief mede geschreven te hebben op aandrang van het personeel. "Het doet onze mensen echt pijn wat er allemaal geroepen wordt. Veel collega's werken hier al meer dan dertig jaar." Eigen milieu

"De meeste medewerkers wonen hier in de regio. Het is dus ook ons eigen milieu, waar we mee bezig zijn", zegt de OR-voorzitter. Ze heeft overigens wel begrip voor alle onrust onder omwonenden. "Als OR keken wij ook op van de eerste berichten. We hebben toen van de directie geëist: toon aan dat dat spul veilig is. Eind vorig jaar hebben daarom 25 collega's meegewerkt aan medisch onderzoek." Werkgelegenheid

Volgens Teuling bleek uit het onderzoek dat bij alle mensen na 24 uur geen GenX-stoffen meer in het bloed aanwezig waren. "Dat was een geruststelling voor de medewerkers en voor ons." "Maar intussen gaat de hype onverminderd verder. Ik zou bijna zeggen dat het een hetze is, zo voelt het althans wel. En we vrezen voor onze werkgelegenheid. Wil Chemours hier straks nog wel investeren?" Kritiek

Chemours ligt sinds vorig jaar zomer onder vuur voor de uitstoot van GenX. De teflonfabriek ging de stof gebruiken nadat het bedrijf was gestopt met het gebruik van het kankerverwekkende PFOA Volgens onderzoekers is GenX echter net zo kankerverwekkend. Chemours ontkent dat en zegt dat toxicologen onnodige onrust zaaien. Minder lozen

De provincie besloot desondanks de vergunning van Chemours te veranderen. Het lozen van GenX moet fors omlaag van 6400 kilo per jaar naar 2035 kilo Drinkwaterbedrijf Oasen ging hier tegen in beroep, omdat het vond dat de beslissing niet ver genoeg ging. Volgens Oasen is GenX moeilijk uit het drinkwater te filteren. Het bedrijf zegt dat het water nu nog veilig is, maar om dat te kunnen blijven garanderen moet de lozing omlaag. Ook het RIVM stelt dat het drinkwater komende jaren nog veilig is.