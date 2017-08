Gudde: 'Vereerd dat ik voor deze functie gevraagd ben'

Eric Gudde is de beoogde nieuwe algemeen directeur betaald voetbal van de KNVB. De Maassluizer wil zelf nog niet op de zaken vooruit lopen, maar is wel gevleid door de voordracht. ''Het is een eer dat ik voor deze functie gevraagd ben, een hele uitdaging'', aldus Gudde.

De huidige algemeen directeur van Feyenoord is eind juli benaderd door de selectiecommissie. ''Het is nog slechts een voordracht, dus we moeten het proces nog afwachten. De Raad van Commissarissen moet op 4 september nog eerst benoemd worden en daarna zijn zij aan zet voor de benoeming van de nieuwe algemeen directeur. Tot die tijd is voor mij alles gericht op Feyenoord, want daar zijn de komende weken ook zat belangrijke uitdagen te doen.''



Gudde gaf eerder al aan in november te stoppen als algemeen directeur bij Feyenoord. Hij kan nog niet zeggen of hij zijn werkzaamheden door zijn nieuwe functie eerder zal staken. ''Dat is nog onderwerp van gesprek. Het is nu allemaal in een stroomversnelling gekomen, dus dat weten we nog niet. Nogmaals, we moeten het proces afwachten. Het is ongepast om in deze situatie al veel meer te gaan vertellen.''