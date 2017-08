Fietstricks geeft Team Dominaa 'gewoon een kick'

Een maand geleden verscheen op hun Instagrampagina een filmpje waardoor ze meteen uit het centrum van Rotterdam zijn verbannen. Team Dominaa, een groep fietsende jongens uit Rotterdam-Zuid, fietst vaak waar het niet mag. Terwijl ze rijden doen ze trucs zoals wheelies. Soms hangen ze zo achterover dat ze met hun hand de grond raken.

De 15-jarige Marsherlon en de 17-jarige Lashawn zijn dol op hun tricks. "We proberen zoveel mogelijk unieke dingen te doen. Dat is leuk voor mensen om te zien. Het geeft gewoon een kick. Elkaar dingen leren, nieuwe tricks verzinnen en een beetje uitdagen wie de beste is."

Rondje Hofplein



Toen ze vorige maand een rondje Hofplein deden en een filmpje online zetten, begonnen de problemen. "Sinds dat we het filmpje maakten dat we over het Hofplein reden tussen de auto's, kregen we veel problemen. We zijn door de politie gewaarschuwd. Als we nog een keer in het centrum rijden, pakken ze ons op. Maar wij doen gewoon ons ding en willen doorgaan", zegt Lashwan.

Hoewel Rotterdam 475 kilometer aan fietspaden heeft, zijn de fietsende leden van Team Dominaa daar weinig te vinden. Lashawn: "Tijdens een ride-out is de weg soms een geschiktere plek, want het fietspad is dan te klein voor de groep."

Oproep



De politie neemt het verkeergedrag van jongens hoog op. Twitteragent Ricardo Moreno heeft een oproep aan het publiek gedaan uit te kijken naar de fietsende jongens: