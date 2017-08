ALS-onderzoek van Rotterdamse ondernemers bereikt mijlpaal

Een groot onderzoek naar de ziekte ALS van de Rotterdamse ondernemers Robbert Jan Stuit en Bernard Muller is bijna op de helft. In het project MinE worden DNA-profielen van 15.000 ALS-patiënten vergeleken met 7.500 gezonde mensen. Inmiddels zijn er ruim 10.000 profielen onderzocht, vertelt Muller.

Stuit en Muller lijden zelf aan de dodelijke spierziekte en begonnen drie jaar geleden met het project MinE. Doel is om een genetische oorzaak van de ziekte te vinden. "Dit is een mooie mijlpaal, het mooiste is dat de profielen uit heel veel verschillende landen komen", legt Muller uit.

Genetische basis

Vorig jaar kwamen de eerste resultaten uit het onderzoek. "Toen hebben we twee nieuwe genen ontdekt. We kunnen daardoor vrijwel zeker stellen dat ALS een genetische basis heeft."

Tientallen onderzoekers uit verschillende landen werken aan de verzamelde data. "Wij gaan er wel vanuit dat we in een jaar of vijf een heel eind zijn en hopelijk een verklaring van de ziekte kunnen vinden."

Het is nog altijd niet duidelijk wat de precieze oorzaak voor de ziekte ALS is. Uit andere onderzoek blijkt dat naast erfelijkheid ook andere factoren een rol spelen.