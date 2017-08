Grote belangstelling voor offerdieren in Dordtse supermarkt

Het duurt nog twee weken voor het islamitische Offerfeest begint, maar moslims in Dordrecht kunnen nu al hun vlees bestellen. Meestal gaat dat via de moskee, maar het kan soms ook gewoon bij de supermarkt. Supermarkt Öz-Ka adverteert met complete offerdieren.

De manager van de winkel aan de Roemer Visscherstraat in de Dordtse wijk Krispijn zegt al tientallen bestellingen te hebben gehad. Het bord op de straat doet zijn werk.

"Eerlijk gezegd, we verdienen er niet veel aan. We doen het ook een beetje voor het geloof." Toch is de maand voorafgaand aan het Offerfeest de beste maand van het jaar voor de supermarkt.

Veel moslimfamilies laten een dier slachten ter gelegenheid van het Grote Feest. Tijdens het feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren in opdracht van God.

Voordelig

Hoe groter de families des te groter het offerdier moet zijn. Een vrouw vertelt dat ze elk jaar een schaap neemt. Dat kost haar 200 euro. Maar een man die thuis met zeven mensen is, gaat voor een koe.

Dat dier is weliswaar duurder, maar hij kan het bedrag van 325 euro delen met zes anderen. Dat is dan toch voordeliger, vindt hij.

Goed gevoel

De dieren komen bij de boer vandaan. Vervolgens moeten de beesten halal worden geslacht. Moslims kunnen met de slacht van hun offerdier meekijken. "Dan hebben ze er een goed gevoel bij," zegt de manager van de supermarkt.

Het Offerfeest valt altijd op de tiende dag van de Hadj-maand. Moslims hebben een maankalender. Die verschuift steeds iets ten opzichte van onze zonnekalender. Dit jaar begint het Offerfeest op 31 augustus en duurt tot en met 4 september.