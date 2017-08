Win kaarten voor Excelsior - Feyenoord

In samenwerking met Excelsior geven wij twee vrijkaarten weg voor de derby tussen Excelsior en Feyenoord van komende zondag. Lees hier hoe jij er voor kan zorgen dat je erbij bent!

Klik op deze link en er opent een pagina in een nieuw venster. Excelsior zal een winnaar kiezen uit de mensen die het formulier hebben ingevuld en deze wordt bekend gemaakt in de komende editie van FC Rijnmond, aanstaande vrijdag.



De wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord begint zondag om 12:30 uur. Mocht je er niet bij kunnen zijn, dan is de wedstrijd uiteraard ook integraal te volgen op Radio Rijnmond en online via de audiostream op rijnmond.nl.