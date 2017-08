Debuut Rick Karsdorp voor AS Roma nog ver weg

Karsdorp Foto ANP

De knieblessure van oud-Feyenoorder Rick Kardorp is erger dan in eerste instantie werd verwacht. De verdediger, die deze zomer Feyenoord verruilde voor AS Roma blijft last houden van zijn knie en mogelijk moet Karsdorp opnieuw onder het mes.



Tijdens de medische keuring bij AS Roma kwam aan het licht dat Karsdorp last had van zijn knie. Verwacht werd dat Karsdorp na een operatie, die begin juli werd uitgevoerd, na ongeveer vijf weken kon aansluiten bij zijn Italiaanse werkgever. Maar de verdediger heeft nog steeds last van het gewricht. De medische staf van de Italiaanse club overweegt nu een nieuwe operatie. Het debuut van de 22-jarige Karsdorp voor Roma is voorlopig dus nog niet aanstaande. De knieblessure van Karsdorp is ook slecht nieuws voor bondscoach Dick Advocaat met het oog op de belangrijke interlands tegen Frankrijk en Bulgarije, die eind augustus en begin september op het programma staat. Feyenoord verkocht Karsdorp deze zomer voor ongeveer 17 miljoen euro aan de club uit Rome.