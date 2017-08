Zwart-Wit'28-icoon Henny Troost overleden

Henny Troost, de erevoorzitter van de voormalige Rotterdamse amateurclub Zwart-Wit '28, is overleden. Troost was voorzitter in de tijd dat de vereniging tot de top behoorde van het zaterdagvoetbal.

Troost was drager van de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam, bondsridder van de KNVB en drager van de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud. Henny Troost was 64 jaar lid van 'zijn' Zwart-Wit '28. Hij maakte in 2004 mee dat de club ophield te bestaan. "Trots dat we het gekund hebben, triest dat het zo moest aflopen", zei hij daarover. Troost overleed in de nacht van zondag op maandag. Hij wordt op 19 augustus begraven in Westmaas. Henny Troost was 93 jaar.