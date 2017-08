Schiedammer rijdt elf jaar zonder rijbewijs

Archieffoto

De politie in de Hoeksche Waard heeft een man van de weg gehaald van wie het rijbewijs al elf jaar was verlopen. Ook had de 48-jarige Schiedammer te veel gedronken.

Agenten lieten de man stoppen voor een gewone controle op de A29. Daar bleek dat hij al elf jaar onopgemerkt met een ongeldig rijbewijs kon rijden. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau in Oud-Beijerland. De Schiedammer mag zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.