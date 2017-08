Man opgepakt na diefstal motorscooter

Een 21-jarige Rotterdammer zit vast voor het stelen van een opvallende motorscooter die te koop was aangeboden op Marktplaats. De scooter met dubbele voorwielen is mogelijk gebruikt bij een woningoverval in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De driewielscooter was aangeboden in Dordrecht. De Rotterdammer toonde belangstelling en haalde het voertuig op, maar betaalde nooit. De man deed zogenaamd of hij het geld ter plekke overmaakte. Maar de bank-app die hij gebruikte was nep. De eigenaar van de scooter heeft aangifte gedaan. Een paar dagen later is in Nieuwerkerk aan den IJssel een bedrijf overvallen waarbij de daders er vandoor gingen op een soortgelijke scooter. Mogelijk gaat het om hetzelfde voertuig. De verdachten van de woningoverval botsten in hun vlucht tegen een geparkeerde vrachtwagen aan. De trucker noteerde het kenteken. Dat leidde tot de aanhouding van de Rotterdammer. De politie zet het onderzoek voort.