Erasmus Universiteit stijgt op wereldranglijst

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit in Rotterdam is terug in de top 100 van beste universiteiten ter wereld. Op de Academic Ranking of World Universities staat de EUR op plek 73. Vooral de studies bestuurskunde, management en bedrijfskunde scoren hoog.

Vorig jaar bleef de EUR net buiten de prestigieuze top honderd. In totaal zijn voor de lijst van de Universiteit van Shanghai vijfhonderd universiteiten wereldwijd onderzocht. De Erasmus Universiteit behoort met enkele studies tot de top. De studie bestuurskunde staat op de eerste plek van alle onderzochte universiteiten. Wat betreft bedrijfskunde moet de EUR maar twee andere universiteiten boven zich dulden. Met management bezet de Rotterdamse universiteit plek acht. De EUR moet op de totale ranglijst nog twee Nederlandse universiteiten boven zich dulden: Utrecht (47) en Groningen (59). De Universiteit van Leiden staat op plaats 88. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse universiteiten Harvard en Stanford. Op de derde plek staat het Britse Cambridge. De top 100 wordt dit jaar gedomineerd door in totaal 48 Amerikaanse universiteiten.