Marco Boogers weg als technisch directeur FC Dordrecht

Marco Boogers stopt als technisch directeur van FC Dordrecht. Boogers was sinds 2001 verantwoordelijk voor het technisch beleid op de Krommedijk. Na het teleurstellende vorige seizoen in de Jupiler League, heeft Boogers de selectie voor het huidige seizoen nog samengesteld. Dat blijkt zijn laatste kunstje.

Sportief hoogtepunt in de zestien jaar waarin Boogers verantwoordelijk was voor het technisch beleid was de promotie naar de eredivisie in 2014. De 'Koning van de Krommedijk' werd geroemd om de creativiteit waarmee hij met zeer beperkte middelen een selectie op de been kreeg die succesvol mee kon strijden voor promotie.

Op de website van FC Dordrecht geeft Boogers aan dat hij zich met het samenstellen van de selectie voor komend seizoen nog één keer sportief heeft willen revancheren voor het teleurstellende afgelopen seizoen, waarin Dordrecht voorlaatste eindigde en zich pas op de laatste speeldag veilig speelde.

Met zijn vertrek bij Dordt, komt volgens Boogers geen einde aan zijn werkzaamheden in de voetballerij. ''Natuurlijk ga ik nu eerst op vakantie, maar daarna sta ik open voor een nieuwe uitdaging,'' zegt Boogers op de website van Dordrecht. ''En ik ben blij met de businesskaarten voor het leven, die ik als blijk van waardering heb gekregen van mijn club FC Dordrecht. Want dat blijft het.”