Rotterdam herdenkt Japanse overgave

Tientallen aanwezigen bij de herdenking van de Japanse capitulatie Foto Leo Bruijn

Tientallen mensen hebben op de Boompjes vlak bij de Erasmusbrug in Rotterdam de Japanse capitulatie herdacht. Het is dinsdag 72 jaar geleden dat de Japanse keizer besloot om zich over te geven na de verwoestende Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Wethouder Joost Eerdmans hield een toespraak tijdens de herdenking bij de Vlaggenparade. Er was ook een optreden van Wieteke van Dort en Mark Lotterman. Vervolgens is bij de Vlaggenparade de Nederlandse vlag gehesen, gevolgd door twee minuten stilte. Ook zijn bloemen gelegd bij het Straatsieraad. Dat is het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Nederlands-Indië.