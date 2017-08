GenX ook in drinkwater regio Den Haag gevonden

De omstreden stof GenX is ook in het drinkwater in de regio Den Haag aangetroffen. Volgens waterbedrijf Dunea gaat het om hele kleine hoeveelheden.

Dunea haalt het water uit de Afgedamde Maas, in de buurt van Woudrichem. Ook in dat water zijn hele lage waarden van de stof aangetroffen. De hoeveelheden zijn volgens het waterbedrijf dertig keer lager dan de maximale richtlijn van de overheid.

Het is nog niet vastgesteld hoe GenX in het water terecht is gekomen. De stof wordt geproduceerd door het bedrijf Chemours in Dordrecht. Dat is stroomafwaarts ten opzichte van Woudrichem.

De Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, onderzoekt of er ook elders GenX in het drinkwater zit. Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten daarvan naar buiten komen.

Het was al eerder bekend dat lage concentraties van GenX voorkomen in het water van Evides (Zuid-Holland Zuid en Zeeland) en Oasen (het oostelijk deel Zuid-Holland). GenX staat nog niet op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen. De voorloper van GenX, PFOA, wel.

