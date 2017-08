Björn Kuipers leidt Rotterdamse derby

Björn Kuipers leidt Excelsior - Feyenoord. Foto: Kay in 't Veen (ANP)

Björn Kuipers is de scheidsrechter bij de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Feyenoord. De scheidsrechter uit Oldenzaal, die dinsdag nog de Champions League play-off tussen Hoffenheim en Liverpool leidt, wordt in het Van Dongen en De Roo Stadion geassisteerd door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Vierde official is Christiaan Bax.

De eerste thuiswedstrijd van Sparta, tegen PEC Zwolle, staat onder leiding van Allard Lindhout. De Rotterdammers ontvangen de ploeg van trainer John van 't Schip zondag om 16.45 uur. FC Dordrecht trapt het seizoen in de Jupiler League vrijdagavond af met een bezoek aan Fortuna Sittard. Dordt krijgt in die wedstrijd te maken met scheidsrechter Martin Perez.