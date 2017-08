Het nieuwe seizoen van Chris Natuurlijk begint op zaterdag 16 september.

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk op zaterdagen van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.