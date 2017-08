Postcode 3243, Stad aan 't Haringvliet

Wrakhout van de watersnoodrampnacht Huidige bewoners in de voormalige burgemeesterwoning Burgemeesterswoning Ontbijt van de krantenbezorgers

Wist je dat Stad aan 't Haringvliet is gered tijdens de watersnoodramp van '53 door een landbouwvoertuig? Tijdens de rampnacht kwam het water maar mondjesmaat in het dorp, maar die zondagochtend brak de binnendijkse Molendijk. Het gat werd gedicht met een landbouwvoertuig dat in het gat werd gereden en veel zand en hout.

Collectiestuk

Van dat 'hout' had een bewoner uit Stad aan t Haringvliet nog steeds een stukje liggen. "Hiermee is de dijk gedicht en ik heb nog een stuk liggen", zegt bewoner en antiek handelaar Hans Rip. Voor het regiomuseum (de derde opdracht) mogen we het exemplaar in bruikleen meenemen! Van dat 'hout' had een bewoner uit Stad aan t Haringvliet nog steeds een stukje liggen. "Hiermee is de dijk gedicht en ik heb nog een stuk liggen", zegt bewoner en antiek handelaar Hans Rip. Voor het regiomuseum (de derde opdracht) mogen we het exemplaar in bruikleen meenemen! Ontbijt was al gesmeerd

Een boterham met snijworst was al vroeg gesmeerd door de krantenbezorger van Stad aan t Haringvliet. "We wisten dat er iemand van jullie kwam en wilde graag een ontbijtje geven", aldus Linda. Een boterham met snijworst was al vroeg gesmeerd door de krantenbezorger van Stad aan t Haringvliet. "We wisten dat er iemand van jullie kwam en wilde graag een ontbijtje geven", aldus Linda. Watersnoodramp

Het goede verhaal kwam deze ochtend vanuit de voormalige burgemeesterswoning. "Hier woonde vroeger CDA Kamerlid Elco Brinkman en zijn broers toen hij jong was. Zij hebben hier de ramp meegemaakt", zegt de huidige bewoonster. Een paar jaar geleden kwam Brinkman nog op visite om te kijken hoe zijn woning uit zijn jeugdjaren er nog uitzag. "Hij herkende meteen de trap, daar stond hij als klein kind halverwege, want tot daar kwam het water tijdens de watersnoodramp" Het goede verhaal kwam deze ochtend vanuit de voormalige burgemeesterswoning. "Hier woonde vroeger CDA Kamerlid Elco Brinkman en zijn broers toen hij jong was. Zij hebben hier de ramp meegemaakt", zegt de huidige bewoonster. Een paar jaar geleden kwam Brinkman nog op visite om te kijken hoe zijn woning uit zijn jeugdjaren er nog uitzag. "Hij herkende meteen de trap, daar stond hij als klein kind halverwege, want tot daar kwam het water tijdens de watersnoodramp" [tweet: https://twitter.com/maikelcoomans85/status/897343510541717504 }