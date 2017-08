Werkstraf voor stelende penningmeester

Atletiekaccommodatie Fortius in Dordrecht

De oud-penningmeester van de Dordtse atletiekvereniging Hercules is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Ook moet de 41-jarige Spijkenisser 52.000 euro terugbetalen aan de club.

De man stal in totaal meer dan 62.000 euro uit de clubkas, omdat hij in geldnood zat na een scheiding. De man was ook zijn baan verloren.

Inmiddels heeft de man nieuw werk. Hij heeft al twaalf mille terugbetaald van het geld dat hij heeft gestolen van Hercules.

Justitie gaf in de rechtbank ook de atletiekvereniging zelf nog een veeg uit de pan. De oud-penningmeester kon anderhalf jaar lang z'n gang gaan zonder dat de club iets in de gaten had.

Atletiekclub Hercules is inmiddels met Parthenon opgegaan in Fortius, Die club moest door de fraude investeringen uitstellen en de contributie verhogen.