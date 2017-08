'We dragen allemaal de rugzak van de periode in Nederlands-Indië'

Erika de Haas Herdenking van Japanse overgave in Rotterdam

"De herdenking in Rotterdam van de Japanse overgave raakte me heel diep", zegt Erika de Haas. De Haas heeft ouders die in Nederlands-Indië hebben gewoond. De link met de oorlogsperiode is volgens haar "de rugzak die we allemaal meedragen."

De ouders van De Haas hebben elkaar aan het eind van de oorlog leren kennen. Haar vader had drie jaar voor de Japanners moeten werken aan de Birma-spoorlijn. Na de oorlog werd hij opgevangen in Bangkok en daar verloor hij zijn hart aan een Thaise vrouw. Ze trouwden en woonden nog zo'n tien jaar in Nederlands-Indië, "in die hele moeilijke tijd na de oorlog." Voor De Haas was de herdenking extra emotioneel. Haar moeder stierf een maand geleden. Haar vader was al overleden. Ze voelt zich nu verantwoordelijk voor het doorgeven van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de jaren erna. "Het mag niet vergeten worden. Er moet over gepraat worden. Wij als tweede generatie hebben die rugzak. En nu mijn ouders er niet meer zijn voelen ik dat heel erg." "We zijn al die tijd te bescheiden geweest. Het moet gedeeld worden met andere mensen. Daarvoor sta ik ook hier in Rotterdam. En het is mooi dat we dit ieder jaar herdenken."