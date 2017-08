Fraude simpel door ontbreken controle banken

"Schikbarend makkelijk" is het om te frauderen met bankoverschrijvingen. Dat zei vandaag advocate Annemarie de Koning bij een rechtszaak tegen de ex-penningmeester van het Dordtse atletiek/worstelvereniging Hercules.

"Het klopt en het is ook een internationaal probleem, waarvoor overigens hard aan een oplossing gewerkt wordt", zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland.

Bij de rechtszaak in Dordrecht bleek de ex-penningmeester in anderhalf jaar tijd tal van overschrijvingen te hebben gedaan, waarop de naam van de begunstigde stond maar een rekeningnummer van zichzelf. Zo verrijkte hij zichzelf met ruim 62.000 euro.



"De Rabobank werkt al aan een naam-nummer controle om dit soort fraude tegen te gaan. Het was zelfs de bedoeling, dat het systeem medio dit jaar werd ingevoerd, maar het uittesten is nog niet afgerond", weet Beugel.

Andere banken en betaalinstellingen zullen spoedig volgen, zegt hij: "Want de Rabobank ontwikkelt het systeem op een zodanige manier, dat ook alle andere banken het kunnen overnemen."

Dat het probleem ontstaan is door de invoering van IBAN-nummers is volgens Beugel een misverstand: "Dat komt omdat destijds de Postbank, als enige, een naam-nummer controle had."

Hercules, dat in Dordrecht inmiddels met Parthenon gefuseerd is tot atletiekvereniging Fortius, krijgt het geld wel terug. Niet dankzij de banken, maar omdat de berouwvolle dader alles zal terug betalen.

De rechtbank in Dordrecht veroordeelde de ex-penningmeester tot 240 uur werkstraf en de terugbetaling. De officier van justitie merkte op, dat de controle bij de club ook wel wat beter had gekund.