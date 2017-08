Vergeten Verhalen: verzetsstrijder in Rotterdam

Gerard van Dongen (1912) uit Rotterdam trouwt niet lang voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met een Engelse vrouw en verhuist naar Londen. Begin mei 1940 is hij op familiebezoek in Rotterdam. Als de oorlog op 10 mei uitbreekt, kan Van Dongen niet meer terug naar huis.

Hij zal zijn vrouw vijf jaar niet zien. Via het Rode Kruis proberen ze contact te houden. De briefjes die ze sporadisch naar elkaar kunnen sturen, zijn bewaard gebleven. Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45 NU: "In mei van dit jaar kreeg ik een email uit Engeland met de vraag of ik geïnteresseerd was in spullen van een Rotterdamse verzetsstrijder".

Die verzetsstrijder is Gerard van Dongen. De email is afkomstig van zijn neef James Williams. Van der Hoeven: "Een paar weken later schud ik de hand van Williams, hij heeft een doosje spullen van zijn oom meegenomen."

Foto



Het gaat om brieven, een woordenboekje en het verzetskruis dat Van Dongen heeft gekregen. Ook zit er een foto bij van kort na de bevrijding. Van Dongen staat - gewapend met een pistoolmitrailleur - op de stoep terwijl zijn sectie voorbij marcheert.

Gerard van Dongen verblijft tijdens de oorlog bij zijn zus aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid. Hij gaat aan het werk als kantoorbediende. Over zijn vrouw in Engeland maakt hij zich zorgen. Het land wordt door de Luftwaffe bestookt met bombardementen.

Code

Bij de spullen van Van Dongen zit ook een briefje uit juli 1944. Hij bericht aan zijn vrouw:'.

Het is ook bij de neef niet duidelijk waarom de spullen van het echtpaar verloren zijn gegaan. Opmerkelijk is dat hij schrijft dat hij geïnteresseerd is in de hond. "Die hebben ze helemaal niet en Williams denkt dat het een code is geweest", aldus Van der Hoeven.

Verzet

Johan van der Hoeven is nu op zoek naar meer informatie over Gerard van Dongen. "Zijn naam komt voor in het register van Jan van Welzen, politieagent op Zuid en lid van de Knokploeg Zuid."

Het register van Van Welzen meldt dat Van Dongen sectiecommandant is geweest van de 4e sectie en op 13 juli 1945 eervol ontslag heeft gekregen. Van der Hoeven: "En het verzetskruis dat Van Dongen kreeg, zegt overigens al genoeg. Dat kreeg je niet voor niets. Wat Gerard van dongen precies heeft gedaan, ga ik uitzoeken."