Voor de culinaire durfal: een Rotterdamse bagel met sprinkhaan

Een paar krekels, flinke schep meelwormen en een forse sprinkhaan er bovenop om het af te maken. Bij Bagel & Beans in hartje Rotterdam staat de krokante versnapering sinds deze week op de menukaart.

"Ja hoor, de insecten zijn wel dood. ze bewegen niet meer", zegt Stephanie van Bagel & Beans aan het Schouwburgplein. "Maar ik heb ze zelf nog niet geproefd." Datzelfde geldt voor haar collega Dielian. Dus gaan we het proberen."

De insecten zitten in kleine, doorzichtige plastic bakjes en worden in de winkel op de bagel gedeponeerd. We beginnen met de meelwormen. Dielian durft het toch niet aan, maar Stephanie is wel benieuwd. "Niks mis mee, hoor. Net een beetje een nootje, lekker krokant."

Insecten gelden als dé oplossing voor het wereldwijde voedselprobleem omdat ze eiwitrijk en milieuvriendelijk zijn. Ook de krekel bevalt prima. Maar de sprinkhaan, die een paar centimeter lang is, valt minder in de smaak.

"Beetje smakeloos, maar wel leuk om te proberen", zegt Stephanie. De geserveerde bagel bestaat verder uit creamcheese, avocado, zontomaatjes en komkommer.

Eet smakelijk!