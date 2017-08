Vier familieleden in Zwijndrecht opgepakt voor drugshandel

Drugs

De politie heeft in Zwijndrecht vier familieleden opgepakt in een onderzoek naar drugshandel in de wijk Kort-Ambacht. Twee zoons zitten vast, heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

De politie houdt de familie al langer in de gaten. De twee broers (22 en 25) werden eind juli aangehouden in een huis in de wijk Kort-Ambacht. In de woning werd 250 gram cocaïne, zo'n 40 gram versnijdingsmiddelen en enkele grammen heroïne gevonden. Verder werden er horloges, telefoons en 18.000 euro in beslag genomen. Ook werden de twee voertuigen van de verdachten meegenomen. Ouders aangehouden

Een paar weken later arresteerde de politie nogmaals twee mensen. Dit keer werden een man (58) en een vrouw (56) aangehouden, de ouders van de twee broers. Zij worden verdacht van drugshandel en witwassen. De raadkamer van de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de broers vorige week met drie maanden verlengd. De ouders zijn weer op vrije voeten. Ze blijven wel verdachte.