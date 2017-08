Scooterrijder met een ton gepakt

Waarom zou een scooterrijder meer dan honderdduizend euro bij zich hebben? Dat vroeg de politie dit weekend zich ook af op het Mijnsherenplein in Rotterdam. De scooterrijder is aangehouden.

De man werd gecontroleerd bij een routinecontrole. Hij had een paar telefoons bij zich, maar kon zich niet legitimeren.

Tussen zijn benen op de scooter stond een grote tas met boodschappen. Maar onderop in de tas zaten grote pakken met geld. Samen was het meer dan 100.000 euro. De telefoons en het geld zijn in beslag genomen.

De politie heeft het vermoeden dat het geld afkomstig is van criminele handelingen. De man moet binnenkort voor de rechter verschijnen voor witwassen.