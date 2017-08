Khalid Karami blijft bij Excelsior

Khalid Karami speelt dit seizoen toch weer bij Excelsior. De verdediger tekende dinsdag een contract voor één seizoen bij de club uit Kralingen. Karami was op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar omdat concrete belangstelling uitbleef, keert hij nu toch terug bij Excelsior.

De Amsterdammer kwam in 2013 van Go Ahead Eagles naar Excelsior en was altijd basisspeler op Woudestein. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met Excelsior direct naar de eredivisie. Excelsior haalde als opvolger van Karami al Desevio Payne van FC Groningen in huis, maar afgelopen weekend in de met 2-1 gewonnen wedstrijd bij Willem II stond middenvelder Jefrry Fortes op de rechtsbackpositie.

Woensdag traint Karami voor het eerst weer mee bij Excelsior.