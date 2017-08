Nelli Cooman neemt Spartanen onder handen

Dat Sparta-trainer Alex Pastoor niet bang is om de gebaande paden te verlaten, is geen nieuws. Dat blijkt ook weer uit het feit dat hij Nelli Cooman één keer per week zijn spelers onder handen laat nemen. De oud-wereldkampioen werkt met de Spartanen onder meer aan hun looptechniek en startsnelheid.