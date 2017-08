Verdachte fatale schietpartij Dynamostraat vrij

De rechter heeft een van de verdachten van de fatale schietpartij in de Rotterdamse Dynamostraat op vrije voeten gesteld. In mei van dit jaar werd een man beschoten. Hij werd bij het Ikazia ziekenhuis gedumpt, waar hij overleed.

Volgens de rechter is er geen bewijs dat een 34-jarige man uit Venlo iets te maken had met de schietpartij. Justitie zegt dat hij in een auto zat, die vanuit Limburg naar Rotterdam was gereden. Daar zou een wapen worden gekocht.

Tijdens de overdracht van het vuurwapen, in een kelderbox in de Motorstraat in Rotterdam, ging het mis. Waarschijnlijk was sprake van een ripdeal: de verkoper pakte zijn wapen en wilde het geld afpakken. Daarna is over en weer geschoten.

Camerabeelden

De 24-jarige verkoper was het latere slachtoffer. Hij werd geraakt in de nabijgelegen Dynamostraat. Op camerabeelden zou een 21-jarige Rotterdammer te zien zijn. Deze verdachte ontkent dat.

"Ik heb hier niets mee te maken. Ik ben dat niet op de beelden. Het wordt nu mijn probleem gemaakt", zei hij dinsdag in de rechtbank van Dordrecht. Justitie ziet wel gelijkenis: zijn mond zou overeenkomen en de man in beeld heeft een soortgelijk trainingspak als later bij de moeder van de verdachte is aangetroffen.

Trainingspak

Advocaat Yehudi Moszkowicz:"Ga naar de kledingkast van een willekeurige jongen van die leeftijd en je hebt een goede kans een dergelijk trainingspak aan te treffen."

Volgens Moszkowicz is het een zegen, dat er zoveel camerabeelden zijn. Hij liet meerdere fragmenten zien, tijdens de korte rechtszitting van dinsdag. "U ziet hier duidelijk dat de man die voor mijn cliënt wordt aangezien, wegloopt. Hij distantieert zich van het geweld." De rechter besloot desondanks hem voorlopig vast te houden.

In september komen nog twee verdachten voor de rechter. Onder hen zou zich ook de man bevinden, die het fatale schot heeft gelost. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen alle vier de verdachten is pas in januari 2018.