Rechter: Burgemeester Dordrecht mocht kroegen sluiten

Voormalig burgemeester Brok van Dordrecht stond volledig in zijn recht toen hij in 2015 en 2016 twee vergunningen heeft ingetrokken van horeca-gelegenheden in Dordrecht. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

In december 2015 weigerde toenmalig burgemeester Brok een vergunning voor de Elite Lounge Bar aan de Lange Breestraat, omdat er in de ruimte boven de zaak een hennepkwekerij was ontdekt.

Dit had de eigenaar kunnen en moeten weten, vond Brok. Er was sprake van 'slecht levensgedrag' en daarom weigerde Brok de vergunning. De zaak is daardoor nooit opengegaan.

In augustus 2016 trok de burgemeester de vergunningen in van café Nieuwe Bagatelle bij het winkelcentrum Crabbehof. Er was sprake geweest van geweld en dat was niet de eerste keer. Ook was de eigenaar een keer gepakt voor het rijden onder invloed.

Beide eigenaren stapten naar de rechter, maar de gemeente werd in het gelijk gesteld. De exploitanten kunnen nog in beroep bij de Raad van State.