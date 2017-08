Ook Dordrecht gooit aandelen Eneco in de verkoop

Het stadsbestuur van Dordrecht is van plan om de aandelen van energiebedrijf Eneco te verkopen. Dordrecht heeft ruim 9 procent van de aandelen in bezit.

Volgens wethouder Vos is er geen belangrijke reden om de aandelen te houden. "Dordrecht doet er op de lange termijn voor een optimale opbrengst verstandig aan om met een meerderheid van andere gemeenten haar belangen in Eneco Groep NV te verkopen".

Wat de aandelen gaan opleveren, kan Mos nog niet zeggen. De Dordtse gemeenteraad moet ook nog met de verkoop akkoord gaan.

Het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders wil niet zeggen dat Dordrecht alle aandelen zomaar in de verkoop doet. Er worden afspraken gemaakt over hoe de aandelen worden verkocht. Er wordt ook gesproken met de ondernemingsraad van Eneco.

Andere gemeenten

Eerder maakten Rotterdam en Den Haag ook al bekend dat zij de aandelen in Eneco gaan verkopen. Rotterdam heeft 31,69% van de aandelen van Eneco.

Eneco werd in 1995 opgericht als een fusie van de energiebedrijven van Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. In 2016 had het een omzet van 3,6 miljard euro en een winst van 199 miljoen.