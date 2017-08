Van Ass wil Rotterdamse eer hoog houden tijdens EK in Amsterdam

De Europese kampioenschappen hockey in Nederland staan voor de deur. De heren beginnen zaterdagavond tegen Spanje en de aanvoerdersband wordt tijdens dit toernooi in Amsterdam gedragen door Rotterdammer Seve van Ass. '''Niet alleen de eer van het Nederland, maar ook die van Rotterdam hooghouden'', grapt de kersverse aanvoerder.

Van Ass is al een tijdje één van de leiders van de ploeg van bondscoach Max Caldas. ''Samen met Billy Bakker en Mink van der Weerden, maar het is nu voor het eerst dat ik tijdens een groot toernooi de band mag dragen. Het is een enorme eer.''

Succes sportmannen

Met een sportzomer waarin de voetbalvrouwen Europees kampioen werden, de medailles op het WK Atletiek louter werden gewonnen door vrouwen, is het tijd voor de sportmannen van Nederland. ''Het valt wel op dat de vrouwen het heel goed doen en dat is heel knap van Nederland, maar het wordt wel tijd voor mannensucces. Zeker voor een teamsport. Wij zouden het mooi vinden als we dat kunnen geven en leveren deze zomer.''

Oranje is ingedeeld in een Poule A en speelt naast de Spanjaarden ook tegen België en Oostenrijk. ''Ik denk dat België wel heel sterk is, want zij hebben immers bij de Olympische Spelen de zilveren medaille behaald. Spanje is een jonge, talentvolle ploeg, maar als wij op ons sterkste spelen dan hebben we gewoon een goede kans om door de gaan naar de halve finale'', aldus Van Ass.