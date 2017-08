Rotterdamse Schouwburgplein wordt tijdelijk stadspark

Het grootste plein van Rotterdam is een ietwat saaie en grauwe plek om te relaxen, bij elkaar te komen of luierend naar muziek te luisteren. Dat gaat vanaf deze week veranderen: het Schouwburgplein wordt omgebouwd tot een tijdelijke stadspark.

De organisatie spreekt zelfs van 'het grootste pop-up park ter wereld'.

Begin deze week is begonnen met de aanleg van een enorm kunstgrasveld over het plein, met als doel een onvervalste parksfeer te creëren.

Daar horen stoeltjes en banken bij. Er mag worden gepicknickt. En er komt een piano waarop iedereen mag spelen. Van tijd tot tijd zijn er muziekoptredens en circusacts te zien.

Een deel van de kunstgrasrollen lag dinsdagmiddag nog naast het Schouwburgplein.

"Het aantal rollen is eigenlijk niet meer te tellen", zeggen de twee bedenkers van het pop-up park, de kunstenaars Bart Kardinaal en Eddy Keizer. "Maar het is in ieder geval 3.500 vierkante meter."

Van bovenaf ziet het er niet uit als een standaard kunstgrasveld. De velden hebben speciale vormen en aparte kleuren als geel en blauw.

"We hebben een soort samengesteld tapijtenpatroon gemaakt", zegt een van de kunstenaars.

"En als je goed kijkt, zie je allemaal Rotterdamse patronen, zoals de Erasmusbrug. En elk tapijt heeft zijn eigen Rotterdamse patroon."

"Maar eigenlijk moeten we daar niks over zeggen", neemt zijn collega over. "Eigenlijk moet je dat zelf ontdekken."

Het tijdelijke park blijft negen maanden liggen. Het moet vrijdag helemaal af zijn.