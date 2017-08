Film over een poolse winkelier en Rotterdamse zeebonk

De eigenaar van een Poolse supermarkt in Rotterdam West en een oude Rotterdamse zeebonk. Samen gaan ze een oude boot opknappen maar hun vriendschap wordt op de proef gesteld. Dat is in het kort het verhaal van de korte film Afmeren. Maar voor het maken van een film is wel geld nodig.

De 15 minuten durende film is een idee van de Rotterdamse filmmaker Reyndert Guiljam. Hij baseerde het verhaal op zijn bezoekjes aan een Poolse winkel in de Tarwewijk op Zuid: "De mensen, de producten en de sociale functie van zo'n zaak in de wijk vond ik erg interessant.

Toen ik er tijdens een van mijn bezoeken een oude zeebonk halve liters in het rekje van zijn rollator zag stoppen, besloot ik hier iets mee te gaan doen."

Volgens Guiljam is het verhaal van Polen in Rotterdam nog niet vaak verteld."In de afgelopen decennia hebben we heel veel verhalen gehoord en gezien over de muliticulturele samenleving. En over mensen van verschillende afkomsten die naar Nederland komen."

Guiljam: "Polen die hier komen zijn nog redelijk nieuw. Ik denk dat we daar nog niet zo heel veel over hebben gehoord. Ik wilde ook een Rotterdams verhaal vertellen om te laten zien wat er hier in de buurt af zou kunnen spelen. Er worden veel te weinig mooie Rotterdamse films gemaakt.

In een teaserfilmpje die vorige week tijdens de Openlucht Bioscoop werd gedraaid, roept de filmmaker op aan het publiek om hem financieel te steunen bij het maken van Afmeren.

We hebben 7500 euro nodig. Op dit moment hebben al 2000 euro opgehaald. Als er genoeg geld binnenkomt willen we komend voorjaar de film gaan opnemen."

https://cinecrowd.com/afmeren