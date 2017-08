Pasar Malam in Dordt staat stil bij herdenking Japanse overgave

Heerlijk Indisch eten, prachtige muziek en een weerzien met oude bekenden. Het is al dagen prettig vertoeven in het centrum van Dordrecht tijdens Pasar Malam. Dinsdag kreeg de Indische markt ook even een plechtig tintje vanwege de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

"Het is een van de meest gezellige Indische markten van Nederland", vertelt een van standhouders. "Het is buiten en de toegang is gratis." Door heel het land zijn meer Pasar Malam's te vinden, maar voor de meerderheid moet toegang betaald worden. "Het programma is ook gewoon heel leuk."

"Ik hoop dat het een Dortse traditie wordt", zegt een collega-standhouder. "Het wordt nu al een paar jaar georganiseerd en het is altijd een succes."

Herdenking

Dinsdag was er een korte herdenking, omdat de festiviteiten samenvielen met de herdenking van de Japanse overgave van 1945. Om 13.00 uur is daar kort bij stilgestaan.