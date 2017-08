Lexmond op zijn kop tijdens feestweek

Feestweek Lexmond Toren van Pisa in de Wethouder J. de Jongstraat Italiaanse taferelen in Wethouder J. de Jongstraat

Van Dré Hazes en de Highland Games tot een kerkdienst in een feesttent. Er is voor ieder wat wils tijdens de feestweek in Lexmond. En in het dorp duurt de feestweek ook nog eens tien dagen, nl. tot zondag 19 augustus.

"We zijn anderhalf jaar lang, elke dag bezig geweest met de voorbereidingen", vertelt Catrien van Kuijlenborg, van de Lexmondse Oranjevereniging. De feestweek in Lexmond wordt elke 5 jaar gehouden. Een terugkerend hoogtepunt zijn de versierde straten. Zeker in het donker valt de aankleding op, omdat de straatverlichting dan pas laat brandt en alle lichtjes extra opvallen. Sommige straten pakken enorm uit. Zo is de Wethouder J. de Jongstraat omgetoverd tot klein Italië. Iemand heeft een pauspop op het balkon gezet, een ander heeft de toren van Pisa in de voortuin staan. "Donderdag gaan we met veel inwoners van de straat pizza eten", vertelt een bewoonster. "We doen dit ook echt voor de gezelligheid."