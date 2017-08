Metamorfose voor boekhandel Donner

De grootste boekwinkel van de regio moet over anderhalf jaar zijn uitgegroeid tot de grootste van Nederland. Boekhandel Donner aan de Coolsingel krijgt er een tweede verdieping bij. Ook gaat de zij-ingang van de winkel aan de Koopgootzijde dicht en de ABN AMRO-bank keert terug in het monumentale pand.

De grote verbouwing maakt deel uit van de komst van nieuwbouwproject Forum. Er komt rond het gebouw waarin Donner nu zit, een complex dat plaats biedt aan tientallen appartementen, kantoren, horeca en winkels, waaronder een Primark.

Doorstart

Het moederbedrijf van Donner ging in 2014 failliet, maar de Rotterdamse boekhandel maakte een doorstart en verhuisde naar de Coolsingel. Het verblijf in het oude ABN Amro-gebouw zou eerst tijdelijk zijn. Maar sinds november 2015 is duidelijk dat Donner op die plek blijft.

Terugkeer ABN Amro

Nu zit Donner nog op de complete begane grond van het monumentale gebouw. Maar die ruimte wordt sterk beperkt. Het monument wordt in oude staat hersteld en de ABN Amro opent weer een bankshop in het gebouw. Op de bovenste etages komen kantoren van de bank.

Uitbreiding Donner

Wat de boekhandel aan ruimte verliest op de begane grond, krijgt de winkel ruimschoots terug. Er wordt uitgebreid naar een tussenverdieping en de gehele tweede etage. Daar is ook plek voor een theater/podium. "De collectie wordt over twee lagen verspreid", zegt Leo van de Wetering.

De winkel groeit van 3200 vierkante meter naar 3700 vierkante meter. De boekhandel krijgt ook een nieuwe ingang, aan het Binnenwegplein.

Inrichting

"We zijn nog bezig met de inrichting. Het ligt voor de hand dat literatuur in een boekhandel het meest in het zicht ligt. Maar dat staat nog niet helemaal vast."

Winkel blijft open

De werkzaamheden aan het gebouw beginnen eind augustus. De winkel blijft wel open. "We zijn open gebleven dankzij de steun van het publiek", legt Van de Wetering uit. "Dan moeten we nu ook open blijven". Het komt erop neer dat de boekhandel steeds binnen het pand blijft verhuizen.