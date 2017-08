'Stroomnet tijdig aanpassen aan groei elektrische auto's'

De groeiende populariteit van volledig elektrische auto's vraagt om tijdige aanpassingen van het elektriciteitsnet. Er zijn de komende jaren naar verwachting veel meer laadpalen nodig. Dat kan de stroomvoorziening minder betrouwbaar maken, als er niets verandert. Dat zeggen netbeheerder Stedin, de Erasmus Universiteit en kenniscentrum ElaadNL.

Steeds meer autofabrikanten komen met betaalbare modellen die volledig elektrisch zijn aangedreven. Dit jaar steeg het aantal elektrische auto's met 80 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Groei

En de groei zet naar verwachting door. in Rotterdam neemt het aantal elektrische wagens in vier jaar tijd toe met ruim 40 procent tot meer dan 500. In Dordrecht rijden in 2021 170 elektrische auto's rond, een groei van 125 procent.

Het opladen van de auto's vergt veel stroom. Soms is het verbruik vergelijkbaar met dat van tien huishoudens tegelijk.

Om ook in de toekomst elektrische auto's te kunnen opladen, zijn maatregelen nodig, zegt Stedin. Zo is het handig om te weten in welke delen van de stad de meeste laadpalen moeten komen.

Maar het is ook nodig om te gaan werken met ‘smart charging’. Auto's worden dan opgeladen op tijden dat er veel zonne-energie beschikbaar is. Dure investeringen in het stroomnet kunnen dankzij die methode binnen de perken blijven.