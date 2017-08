Provincie wil uitleg van Chemours over lekkage

Chemours in Dordrecht moet uitleggen hoe afgelopen zondag een kleine hoeveelheid van een gevaarlijke stof kon ontsnappen. Is de provincie niet tevreden over het antwoord van het chemiebedrijf, dan volgt een boete.

Zondag kwam rond het middaguur een kleine hoeveelheid perfluoroisobuteen vrij. Volgens een woordvoerder van de provincie is het nog onduidelijk hoe de lekkage heeft kunnen gebeuren. De woordvoerder legt uit dat er na een ontsnapping altijd om opheldering wordt gevraagd. Ook beoordeelt de Milieudienst Rijnmond als toezichthouder de eerste rapporten. Daarnaast wordt bekeken of er meerdere incidenten bij het bedrijf zijn. De DCMR heeft naar aanleiding van die informatie besloten om verder in de zaak te duiken. Chemours doet zelf onderzoek naar de oorzaak. De Milieudienst Rijnmond zal die bevindingen controleren. De provincie neemt vervolgens een besluit over eventuele maatregelen tegen het bedrijf. Chemours liet zondag na de ontsnapping weten dat er voor de medewerkers en de omgeving geen gevaar is geweest.