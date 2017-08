Hoe is het nu met... de Vlaardingse zeebonk Dolle Dries?

Dolle Dries

In 2014 had hij een eigen rubriek in het humoristische tv-programma 'Man Bijt Hond': de Vlaardingse zeebonk Dries van der Velden. Een 'apart figuur' met tatoeages in zijn gezicht en vooral niet vies van een biertje.

Met zijn sterke zeemansverhalen in plat Vlaardings brak hij al snel door . Zo heeft Dolle Dries de wereldzeeën bevaren, tientallen avonturen beleefd, in ieder stadje een ander schatje en heeft hij zichzelf menig maal het vege lijf moeten redden. Maar na een aantal maanden kwam er een einde aan zijn rubriek in 'Man Bijt Hond'. Af en toe duiken er nog eens oude fragmenten op van Dolle Dries of verschijnt er nieuw materiaal van deze zeebonk op sites als Dumpert.nl. Maar hoe gaat het nu met hem? RTV Rijnmond ging bij Dries langs in zijn stamkroeg in Vlaardingen, waar hij uiteraard nog een paar sterke zeemansverhalen te vertellen had. Bekijk de reportage over Dolle Dries hierboven.