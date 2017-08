Met de handtekening van Maradona op je arm...

"Diego Maradona was mijn jeugdidool. En hij is nog steeds een held. Deze kans kon ik echt niet laten lopen." Dus prijkt een tattoo van de handtekening van 'Pluisje' nu op de linkeronderarm van de 38-jarige Wesley uit Rotterdam.

Hij was ooit een geniale, ongrijpbare spelmaker. Jaren later is hij een cokesnuivende, corpulente ruziezoeker. En tegenwoordig is Maradona trainer van Al Fujairah, een tweedeklasser uit de Verenigde Arabische Emiraten. En die ploeg is deze maand voor een trainingskamp in het Noord-Brabantse Mierlo.

Voor de fans van Diego de uitgelezen mogelijkheid om hun idool te ontmoeten. Dus ging Wesley woensdagmorgen met een vriend naar het trainingskamp om een handtekening te scoren. En dat lukte.

"Ook omdat ik redelijk Spaans spreek. We hadden gelijk een klik. Toen zag ik iemand met een viltstift en heb ik Maradona gevraagd om een handtekening op mijn arm te zetten. En dat deed hij. Meteen wist ik dat het een tattoo moest worden."

Dus zit Wesley aan het eind van de middag bij Tattoo Bob op Katendrecht. Binnen tien minuten is de klus geklaard. "Die gaat er nooit meer van af. Die man heeft zoveel betekent voor het voetbal en voor het Argentijnse volk. Sommigen vinden Messi misschien beter, maar ik hou van Diego Maradona."