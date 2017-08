Briels museum klaar voor verplichte Wilhelmusles

Welke zin volgt ook al weer op "Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitse bloed"? Geen onbelangrijke vraag, nu scholen mogelijk les moeten gaan geven over ons volkslied. Het Historisch Museum Den Briel springt daar alvast op in.

Het museum aan de Markt biedt boekjes aan over het Wilhelmus. Ook zijn lespaketten te downloaden via de website van het museum.

Het Wilhelmus is een geuzenlied uit het begin van de Tachtigjarige Opstand (1568-1648). In die strijd dolven Nederlandse opstandelingen lange tijd het onderspit. Maar vanaf de inname in Den Briel in 1572 nam de strijd tegen de Spaanse overheersing een keer.

Het Wilhelmus stamt vermoedelijk uit hetzelfde jaar. Het precieze ontstaan van het lied is niet bekend. Zo weten historici niet wie de tekst heeft geschreven. Veel dichters van protestliederen uit de tijd van de opstand wilden anoniem blijven.

Het lied werd eerst vooral bij militaire gelegenheden gespeeld. In de loop van de negentiende eeuw won het Wilhelmus aan populariteit.

Dat kwam onder meer doordat het toenmalige volkslied, "Wien Neêrlands bloed", uit de gratie raakte. Koningin Wilhelmina koos tijdens haar inauguratie in 1898 voor het Wilhelmus in plaats van het lied van de romantische dichter Hendrik Tollens.

Officieel

Toch heeft het tot 1932 geduurd voor het Wilhelmus het officiële volkslied werd. Bij officiële gelegenheden wordt alleen het eerste van de in totaal vijftien coupletten gezongen, soms ook het zesde couplet.

De tekst is maar bij weinig Nederlanders bekend. Met name het CDA wil daar verandering in brengen. Al tijdens de verkiezingen liet de partij weten het Wilhelmus te willen verplichten op scholen.

Ook zouden Nederlanders op hun achttiende verjaardag een boekje moeten krijgen over de geschiedenis van Nederland en een uitleg over onze rechtsstaat.