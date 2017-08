Man met wapen aangehouden in Dordrecht

Een man die dinsdag met een vuurwapen door de Wielwijk in Dordrecht liep, is niet ver gekomen. De Dordtenaar kon na een korte achtervolging in de kraag worden gegrepen.

Iemand zag de gewapende man lopen op de Abel Tasmanstraat en belde 112. Agenten vonden de man verderop op de Jacob van Heemskerckstraat. Bij het zien van de politie, ging de Dordtenaar er vandoor. Ook gooide hij zijn wapen weg. Maar de politie was sneller. Het wapen is dankzij een getuige terug gevonden. De man zit vast. Wat hij met zijn wapen van plan was, is niet bekend.