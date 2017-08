Gaslucht uit boot: Rabobank ontruimd

Kolkhaven

Een deel van de Rabobank in het centrum van Rotterdam is ontruimd geweest vanwege een gaslucht. De lucht kwam niet uit het pand zelf, maar bleek afkomstig van een boot die in de Leuvekolk ligt.

De gaslucht was te ruiken op de zevende en veertiende etage van het bankgebouw aan de Blaak. Voor de zekerheid moest iedereen die daar aan het werk was, naar buiten. De brandweer ging vervolgens op onderzoek uit. De bron van de stank bleek buiten te liggen. Een vlakbij gelegen boot bleek de boosdoener. Waarschijnlijk kwam de walm binnenwaaien door open ramen of via de ventilatiekanalen.