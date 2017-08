Feyenoord nog altijd zonder Jones

Brad Jones is nog altijd afwezig op de training van Feyenoord.De doelman, die vanwege een rugblessure al een week langs de kant staat, was ook woensdag niet op het trainingsveld. Kenneth Vermeer heeft wel weer de training hervat al trainde hij wel aangepast.

Vermeer beperkte zich tot loopoefeningen en gebruikte niet zijn handen. De doelman heeft last van een pees en is twee maanden niet inzetbaar. Bart Nieuwkoop was ook weer aanwezig op Varkenoord, maar trainde samen met Sven van Beek apart van de groep.



Jari Schuurman was niet op het trainingsveld. Zoals bekend mag hij dit seizoen verhuurt worden en is hij dichtbij een overgang naar NEC. Mo El Hankouri trainde wel gewoon mee al heeft hij later vandaag een gesprek met FC Dordrecht en zijn er meer clubs die hem willen huren.

Feyenoord is in voorbereiding op de derby van zondag tegen Excelsior. Mocht Jones nog niet volledig hersteld zijn van zijn rugblessure zal Justin Bijlow net als afgelopen zondag weer onder de lat staan bij Feyenoord.