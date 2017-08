40 jaar dood, maar Elvis blijft een grootheid

'Elvissen' Wally en Kees over de echte 'King'

Weinig doden krijgen veertig jaar na hun overlijden zo veel aandacht als Elvis Presley. Alle media komen met verhalen op de sterfdag van 'The King'. "De man heeft een van God gegeven stem en een geweldig charisma", verklaart fan en Elvis-imitator Kees Versluys uit Meerkerk alle aandacht.

Versluys krijgt bijval van Wally Preyll uit Hellevoetsluis, ook een groot Elvis-fan en imitator. "Er wordt zoveel rond Elvis gedaan, nog altijd. Hij trekt duizenden mensen."

Bij hemzelf is de liefde voor Elvis met de paplepel ingegoten. "Ik was een jaar of acht en toen deed ik al aan talentenjachten mee als Elvis."

Graceland

Bij Graceland, het landgoed van Elvis Presley, verzamelen zich ieder jaar grote groepen fans in de dagen rond de sterfdag van de zanger. Toch zullen de twee Elvis-imitators uit onze regio er dan nooit naar afreizen.

"Daar wil je nu echt niet zijn", zegt Wally. "Het is zo druk, je kan niks zien. Je kunt veel beter over een maand gaan."

Kees beaamt dat: "Het is wel een beetje kermis geworden, het is een grote business." Wally knikt instemmend. "Maar ik vind het wel leuk om te zien."