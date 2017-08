Veel mis bij verkeerscontrole in Rotterdam-Zuid

Agenten hebben maandag op de Strevelsweg in Rotterdam in enkele uren tientallen weggebruikers op de bon geslingerd. Ze hielden een verkeerscontrole na klachten over onder meer scooteroverlast.

De politie zette zeventig scooterrijders, weggebruikers en automobilisten aan de kant in de wijk Bloemhof. Bij driekwart van hen was iets mis. Een deel van de mensen die zijn bekeurd reed zonder rijbewijs. Anderen zaten dronken achter het stuur. Er waren ook bromfietsers die hun helm niet goed hadden vastgemaakt. Eén man had nog een celstraf van een paar maanden open staan.